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艾卡華斯10連勝兼創紀錄
西班牙艾卡華斯在邁阿密網賽盡顯強勢，8強直落兩盤擊敗東道主球手富斯，錄得10連勝，他更成為自1990年後，首位贏得印第安韋爾斯冠軍後，保持一盤不失闖入邁阿密網賽4強的球手，並力爭成為2017年費達拿後，首位同時衞冕印第安韋爾斯及邁阿密兩項賽事的球手。
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