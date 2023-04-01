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沙比闖4強再衝「世一」
4屆世界冠軍沙比，於桌球巡迴錦標賽重拾昔日雄風，8強面對賴恩戴爾，雖然戴爾曾於第3局轟出「147」，惟「小丑」憑穩定演出，終以局數10比7淘汰對手，殺入4強遇上梅菲。沙比只要再過一關，即可取代奧蘇里雲的「世一」席位。
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