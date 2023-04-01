港女欖挑戰新西蘭 奧亞娜：夢想成真

今屆香港七欖昨日展開，並增設女子組賽事，首次於大球場出戰世界系列賽正賽的女子港隊，首場小組賽挑戰世界排名第一的新西蘭，最終以0比50告負。港隊隨後重整旗鼓火併加拿大，結果再負5比22，今日小組煞科戰鬥英國。賽後18歲小將奧亞娜感謝冒雨捧場的球迷，形容在大球場與「世一」較量是「夢想成真」。

新西蘭無論速度或力量均凌駕港隊，上半場港隊兩度阻止對手達陣，仍落後0比26。下半場新西蘭繼續強攻，港隊終力戰而敗。港隊第二場賽事面對加拿大，雖以5比22告負，但謝詠翹下半場為港隊取得首個達陣，贏得全場球迷掌聲。

「我們落到場付出所有，在主場球迷打氣聲下比賽，感覺不可思議。」18歲小將奧亞娜首次出戰香港七欖，特別在指甲塗上港隊區旗，對於能挑戰新西蘭，她興奮表示：「簡直是瘋狂的經驗，她們是只能在電視上才看到的球隊，和Kelly Brazier這些頂級球星同場，絕對是夢想成真。」隊長李念殷則指首仗即遇上新西蘭，有助球隊適應強隊節奏：「我們很難得參加高水平賽事，對強隊可以學習更多，今場家人朋友都有來支持我們，當然開心。」

尾段力追港男惜負法國 至於昨晚壓軸登場的香港男子隊，與世界系列賽第3兼溫哥華站亞軍法國合演激鬥。港隊半場落後0比14，下半場拜恩塞巴兩次達陣成功，追以14比21完場。港隊惜負後，今日迎戰英國及烏拉圭力爭出線。今場亦是姚錦成代表港隊上陣第70個國際賽，大會賽後向他頒發紀念球衣。圖／文：余樂詩、許思彤