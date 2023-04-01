on.cc東網直播賽馬會菁英盃重燃戰火 冠忠南區 港會變陣再鍊過

冠忠南區U22 陳傲軒（紅衫）

今日「賽馬會菁英盃」戰火重燃，A組冠忠南區於旺角大球場火併港會。踏入4月將面對多場大戰的南區，雖已提早出線，但不代表會就此鬆懈；港會經過國際賽期休養生息，力圖擺脫不勝頹勢，料有一番惡鬥。（on.cc東網周六下午3時直播）

南區踏入4月可謂硬仗連連，主教練鄭兆聰（Ricky）承認為備戰未來賽事，是役很大機會作出輪換，早前領取特區護照的艾華，可以本地球員身份候命，惟這位新進港腳及鞠盈智剛隨港隊出征馬來西亞，Ricky指兩人體能或因舟車勞頓受影響，情況有待觀測。南區提前鎖定4強席位，Ricky希望球員在沒有包袱下，表現能有所提升：「難得比賽壓力唔算大，希望班年輕球員更有朝氣。」

陳傲軒：落得場會盡力表現 早前跟隨港隊U22出征新加坡的陳傲軒，指出能夠參與國際賽獲益良多，他強調不會視今仗為例行公事：「作為年輕球員，有得落場每分鐘都要盡力表現自己。」港隊U22球員回到球會將各自為政，陳傲軒就非常期待與代表隊隊友周子謙交手。

港會於「賽馬會菁英盃」出線無望，主教練東尼咸美頓（Tony）同樣表示會趁機輪換，同時希望不要增添傷兵。港會本季兩鬥南區，錄得1和1負，Tony是役對球員另有期望：「希望球員盡力發揮，為之後嘅比賽打好勢頭。」

莊馬仕：出局亦要保持戰意 中場莊馬仕早前受傷患困擾，近期才告復出，他指球隊雖已於「賽馬會菁英盃」出局，但今場仍會保持戰意：「我哋對南區嘅踢法有一定了解，上陣必定會全力應戰，爭取勝利。」

港會翼鋒 李小恆（白衫）