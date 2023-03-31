韋斯布克36分快艇捕灰熊

快艇昨日作客灰熊，在李安納和保羅佐治缺陣下，憑着韋斯布克轟入今季新高36分，以141比132擊敗對手。

韋斯布克近年陷入低潮，在湖人淪為「戰犯」，加盟快艇後總算一吐烏氣。這個34歲後衞今場火力全開，首節已轟入15分，全場18投13中，三分球5投全中，交出36分10助攻4籃板2封阻的全能表現，成為ＮＢＡ史上第一個在5支不同球隊（雷霆、火箭、巫師、湖人和快艇）取得至少30分10助攻的球員。同時，其生涯得分達到24,370分，超越名人堂球星「戰神」艾佛遜的24,368分，升上史上第27名。

全力以赴保季後賽資格 「感謝上帝，我的心態從未改變，角色或許變了，但心態沒有。」韋斯布克說。快艇目前以41勝36負排名西岸第5，但西岸競爭激烈，稍有不慎就會跌入附加賽，他強調會全力以赴：「這是每年最重要的時刻，我會讓大家知道這一點。」

除了「韋少」，哥雲頓和希蘭特由板櫈出發，也有不俗表現，分別攻入27分和20分。灰熊方面，莫蘭復任正選，取得36分9助攻。