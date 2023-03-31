面對爭議聲用行動畀答案 立花稜也要做得更好

今季理文幾位外援中，司職左閘的日本球員立花稜也（Tachi），可能是最不起眼一人。這位曾外流黑山7年的左路好手，已成為理文陣上最穩定的球員之一。場外性格內向的他，也有率直一面，面對爭議聲他毫不迴避，只想用表現作出最有力的回應：「我知外援位置，通常會留畀前鋒、中場或中堅，為感謝理文對我嘅信任，我只想做得更好！」

說起日本足球，不得不提「足球小將」這套經典漫畫，當立花稜也這個名字出現在本地球迷眼前時，相信不少人第一時間會想起「立花兄弟」這對漫畫角色。在現實世界，家中排名第二的Tachi有3位兄弟，童年時代他之所以開始接觸足球，也是受哥哥影響：「細個咩都鍾意跟住阿哥，佢開始玩棒球，我就跟住一齊玩，佢開始踢波，我又跟埋去踢，結果我哋兩個一齊踢到去高中校隊，出戰高校大賽，當時大家就開始話我哋兩個，係球場上嘅『立花兄弟』。」

最愛海賊王反派想變成最強 季初來港加盟理文，Tachi就像一個怕羞的男生，總愛跟在「大哥哥」中村祐人（Yuto）身後：「Yuto幫咗我好多，仲有好多嘢要跟佢學習。」他形容自己不像典型踢波的男生，球場外更像是「御宅族」，多年來隻身在海外闖蕩，漫畫也成為Tachi的精神寄託。他同意「足球小將」對世界各地球迷影響深遠，但自己更鍾愛「海賊王」。談到最愛的角色時，Tachi表示很欣賞漫畫中的大反派雷神艾涅爾：「鍾意『海賊王』係因為我想認識好多同伴，一齊展開探險之旅，我認為艾涅爾絕對係漫畫中最強，我想成為佢。」

為了職業球員這個夢想，高中畢業後放棄入讀大學的機會，Tachi也踏上如「海賊王」般的歷險外流之路。7年間在黑山聯賽累積逾150次上陣機會，他笑言比起典型日系球員，自己更似是一位黑山球員：「以前喺高中時代踢翼鋒，大家都嗌我做『樹枝』，因為我好似好易畀人撞散，但去到黑山之後我轉型踢左閘，為適應當地強悍嘅球風，惟有勤力『做Gym』去練大隻。跟住就係踢法嘅轉變，日本球隊講求整體，但去到黑山有時要踢得更自私，好多時要苦練1對1防守同進攻。」惟他承認黑山那段經歷絕不易捱，期間更多次想過放棄：「頭3年喺次級聯賽效力，我連人工都攞唔到，得飲食津貼，就算上到去頂級聯賽，當地踢波人工唔算高，只可以勉強維持生計，所以真係好困難，好多謝屋企人嘅支持，令我堅持落去。」

感激理文賞識願付出所有 過去一年對Tachi別具意義，首次轉戰港超的他迎來新挑戰，這位日援形容到香港踢波，第一次嘗到做職業球員的感覺，同時令自己表現更有自信：「理文踢法同以前接觸嘅風格好唔同，對我嚟講好新穎，等我有機會提升球技，有機會做到以往做唔到嘅嘢，呢樣嘢係畀到我更多信心。」以外援身分出任左閘，在港超並不常見，對此Tachi表示理解：「作為左閘，要喺亞洲球壇落班係好難，因為大家通常喺前鋒、中場或中堅位搵外援，所以理文搵我係好驚喜，我願意為球隊付出所有，踢足所有比賽，唔使抖都得。」圖、文：林卓臻