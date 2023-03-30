艾卡華斯富斯爭入4強

艾卡華斯上周在印第安韋爾斯掄元，重返世界第一，轉赴邁阿密狀態不減，首兩圈輕取巴尼斯和拿祖域，迎來東道主球手湯美保羅。這個19歲的西班牙球王掌控大局，僅花1小時36分鐘，以6比4、6比4擊敗對手，晉級8強，將對上美國一哥富斯。

安德莉絲高嚴重扭傷退賽

「我看過頗多富斯的比賽，對他有一定認識，但我從未與他交手，情況有點棘手。」艾卡華斯未敢輕敵，他又透露腳傷完全康復：「那已成過去，我現在很健康，完全沒想腳傷的事，只想發揮100%的水準。」艾卡華斯今季累積17勝1負，將力爭成為橫掃「陽光雙賽」（邁阿密及印第安韋爾斯賽）的最年輕球手。