亨特利首圈遇前妻外甥

世錦賽外圍賽下周開打 世界桌球錦標賽將於4月上演，幾位球壇名宿包括7屆世界冠軍「桌球皇帝」亨特利、6屆世界亞軍「白旋風」韋德及前世界冠軍杜赫迪將亮相外圍賽，而3位港將包括傅家俊、李俊威及吳安儀也會爭逐，傅家俊更有機會於次圈遇上「白旋風」。

世錦賽外圍賽將於4月3至12日在英國謝菲爾德舉行，128位球手將爭逐16個躋身正賽的席位，多位名將都要透過外圍賽爭取進軍「聖殿」克魯斯堡劇院。其中54歲的亨特利將在首圈面對前妻外甥兼新星卡希爾，充滿話題性。亨特利自從退役8年後復出，最希望就是再次躋身世錦賽正賽，然而近3個賽季他表現不理想，今次更碰上前妻的親戚，備受矚目。

傅家俊有望鬥「白旋風」 至於香港的傅家俊首圈將面對奧當尼，如果順利闖關則會遇上「白旋風」韋德，將會是另一個焦點。另兩名港將「四眼cue后」吳安儀將首圈面對賀治，而李俊威則迎戰希堅臣；特別一提是前世界冠軍杜赫迪會對住12屆女子世界冠軍伊雲絲，今屆的世青賽冠軍16歲梅迪也入圍爭逐。世錦賽正賽將於4月15日至5月1日在克魯斯堡劇院上演。

幼子病重威爾森照贏「機長」 另外，正於英國進行的巡迴錦標賽，奇倫威爾森與「機長」卡達正面交鋒。雖然威爾森的5歲幼子比利近月患上重病需要留院治療，這位英格蘭名將仍抵住憂傷，以10比4勝出，首次躋身此項賽事4強，並與中國的丁俊暉爭逐決賽資格。