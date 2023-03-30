佘繕妡 列NCAA第5 聖母大學3連霸

佘繕妡日前在美國大學體育協會（NCAA）女子重劍個人賽排名第5，加上隊友Eszter Muhari封后，協助聖母大學實現三連霸。

就讀聖母大學的佘繕妡，大一已奪得NCAA銀牌，去年更贏下金牌，成為江旻憓後第二個揚威全美的香港劍手。「佘佘」今年以衞冕姿態登場，於初賽錄得15勝7負，排名第5，與4強擦身而過。不過，其隊友Eszter Muhari以19勝2負打入4強，再以15比7、15比10力挫普林斯頓大學勁敵Hadley Husisian和Jessica Lin，強勢稱后，帶領聖母大學實現3連霸。

努力準備國際賽 「為我的隊伍感到驕傲！我們在周末贏下第13個全國冠軍，也是聖母大學第一支實現3連霸的隊伍。」佘繕妡在社交媒體寫道。

前兩年穿金戴銀，大三以第5名作結，她坦言未如理想：「但每個人都有高低起伏，我會抬頭挺胸，繼續努力準備未來的國際賽。」「佘佘」又感謝教練和隊友照顧：「謝謝你們這一年來不斷給我支持和挑戰。我迫不及待迎接明年。」許思彤報道