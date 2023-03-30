許龍一11月再度主場出擊

因疫情停辦3年的「香港高爾夫球公開賽」，已落實於今年11月9至12日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場上演，賽事總獎金高達200萬美元，而剛於周日在「國際都會高爾夫球錦標賽」奪冠的港將許龍一屆時將會再次主場出擊，力爭佳績。

「香港高爾夫球公開賽」是亞洲職業高爾夫球巡迴賽（亞巡賽）其中一個最具代表性且最歷史悠久的賽事，也是香港最具歷史的職業體育盛事，由於疫情關係上屆「香港高爾夫球公開賽」已是2020年1月，相隔38個月再次回歸，並於今年底於粉嶺球場內的複合球場舉行，將吸引一眾國際名將來港爭逐。

在過去周日，粉嶺球場成為香港體壇焦點，許龍一奪得由香港哥爾夫球會呈獻的「國際都會高爾夫球錦標賽」冠軍，成為首位香港球手勇奪亞巡賽冠軍。而這位22歲新星作為香港哥爾夫球會大使，令賽事意義特別重大。

奧爾斯比來港爭衞冕 應屆冠軍澳洲的奧爾斯比也期待來港爭取衞冕，他在今年2月舉行的「泰國國際系列賽」中取勝，目前高踞亞巡賽獎金榜第3位，他同時也是2017年度的賽事冠軍。現年42歲的奧爾斯比表示，今年的目標在於參加一共10場的國際系列賽事，以冀可重返LIV高爾夫聯賽，他說：「香港是我的福地，我很期待能夠在此再次參賽！」