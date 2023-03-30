黃洋茹子楠︰整體表現有進步

港隊周二晚友賽不敵馬來西亞，雖然繼去年之後，同樣以0比2敗陣，但兩次都有份出戰的黃洋及茹子楠，皆認為港隊表現有進步。

賽後黃洋表示︰「睇到比賽過程同表現，同馬來西亞嘅距離係近咗，希望每次友賽都有少少進步。」港隊今場兩個失球都出現在上半場，「大哥」認為有需要吸收經驗：「今次嘅失波係我哋未做到平時教練要求我哋要做嘅嘢，呢樣嘢球員係要吸收經驗，兩個失波都唔啱我哋踢嘅風格，如果可以先做好防守，下一步就係提升我哋埋門嘅能力。」茹子楠則指出球隊無論在控球、逼搶或製造機會方面，都比上次與馬來西亞交手做得更好，並認為這些進步源於球員信心有所提升。

潘沛軒感激安帥提攜 至於獲安排踢足全場的箭頭潘沛軒，承認一切來得非常突然，並不忘感謝港隊主教練莊恩安達臣給予機會：「一開頭自己諗住只係嚟學吓嘢，以為冇機會出場，或者只係出得好少，多咗機會自己就要好好把握。」對於上半場未能將單刀機會轉化成入球，他也感到非常失望：「今場係好可惜，如果嗰球單刀入咗，戰果可能會好唔同。」