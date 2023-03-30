主帥安達臣︰把握力不足

港隊兩球不敵馬來西亞 香港足球代表隊周二作客蘇丹依布拉欣體育場，與馬來西亞正面交鋒，與去年交手相比，港隊今仗創造不少機會，可惜把握力不足，未能取得入球，結果更被馬來西亞兩度攻破大門，以0比2落敗。

港隊今場派出葉鴻輝把守大門，勞列斯及李毅凱扼守中路，黃洋，鞠盈智及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華，孫銘謙及潘沛軒，黃威及陳肇鈞先列後備。

勞烈斯中柱潘沛軒單刀射斜 4分鐘，勞烈斯接應角球頭槌攻門中柱，幾乎為港隊先開紀錄。隨後馬來西亞搶回較多控球，18分鐘，馬來西亞成功搶截港隊後場腳下球，費沙橫傳予阿克耶射成1比0。落後1球後港隊全力反撲，35分鐘潘沛軒有次單刀機會，可惜起腳卻柱邊出界。6分鐘後，馬來西亞快速反擊，費沙禁區扣過李毅凱後射入遠柱，助主隊領先兩球完上半場。

換邊後馬來西亞繼續佔盡優勢，雖然港隊於中段換入陳肇鈞及羅梓駿等人，但始終未見效果，最終港隊輸0比2完場，繼去年6月友賽，再次被馬來西亞擊敗。

港隊主教練莊恩安達臣賽後表示，球隊創造不少機會，可惜把握力不足。他又稱讚首次為港隊擔正兼踢足全場的潘沛軒，為球隊帶來正面作用，認為「潘沛」累積更多經驗後，可望成為港隊重要一員。談到今仗與去年友賽馬來西亞的分別，安帥指球隊今次準備得更充分，令主隊感受到困難，惟未能取得入球，否則有機會保持不敗。被問到會否邀請馬來西亞來港踢友賽，安帥表示不排除這個可能性：「馬來西亞請咗我哋去踢兩次，係時候輪到我哋盡地主之誼，希望喺9月國際賽期成事。」

金判坤盛讚︰踢得好硬淨 至於馬來西亞主帥金判坤感謝柔佛DT提供比賽場地，並希望球員能夠保持必勝心態。他更不忘分享到對港隊表現的看法：「作客馬來西亞絕對唔易踢，我覺得港隊球員今場比賽非常努力，踢得好硬淨，我知現時陣中有唔少年輕球員，希望佢哋喺嚟緊嘅『亞洲盃』決賽周踢出好表現。」林卓臻馬來西亞直擊