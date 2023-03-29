前列大戰派4蛋駿英九龍城兩連勝
港甲周日展開第22輪多場激戰，其中聯賽2哥駿英九龍城與第3的沙田合演前列大戰，戰果頗出人意表，最終九龍城以4比0擊敗對手，與同日贏波的榜首中西區，繼續佔據頭兩位。
上場擊敗高力北區重拾勝軌的九龍城，今仗與沙田正面交鋒。上半場雙方試探性質為主，戰況陷膠着，直到44分鐘，Rai Aryan左路傳中導致張國明「擺烏龍」，令九龍城半場手握一球領先優勢。
為球隊製造入球的Rai Aryan下半場火力全開，先於67分鐘接應陳文輝傳送，左路勁射成2比0。11分鐘後，許嘉樂右路斬入中間，Rai Aryan門前趕到射入。補時階段這位當旺射手再建一功，大演帽子戲法之餘，更協助球隊在這場前列大戰中全取3分，賽後九龍城踢多一場下以8分領先第3位的沙田，繼續力逼榜首中西區。
榜首中西區3:1挫公民
至於中西區同日憑曾健晃，大衞巴拉及安基斯各入一粒，以3比1擊敗有盧康華破蛋的公民，繼續與九龍城保持5分差距。同日另一仗高力北區對佳聯元朗的聯賽，元朗足球隊賽前在社交平台透露，因天雨關係場地封場，賽事要改期再戰。
港甲第22周賽果
黃大仙 2:1 騰翱MG
中西區 3:1 公民
南華 3:0 葵青
凱景 0:1 永義地產
愉園 2:2 東區
駿英九龍城 4:0 沙田
高力北區 Vs 佳聯元朗（改期）
鄧文滔報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：