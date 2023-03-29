前列大戰派4蛋駿英九龍城兩連勝

港甲周日展開第22輪多場激戰，其中聯賽2哥駿英九龍城與第3的沙田合演前列大戰，戰果頗出人意表，最終九龍城以4比0擊敗對手，與同日贏波的榜首中西區，繼續佔據頭兩位。

上場擊敗高力北區重拾勝軌的九龍城，今仗與沙田正面交鋒。上半場雙方試探性質為主，戰況陷膠着，直到44分鐘，Rai Aryan左路傳中導致張國明「擺烏龍」，令九龍城半場手握一球領先優勢。

為球隊製造入球的Rai Aryan下半場火力全開，先於67分鐘接應陳文輝傳送，左路勁射成2比0。11分鐘後，許嘉樂右路斬入中間，Rai Aryan門前趕到射入。補時階段這位當旺射手再建一功，大演帽子戲法之餘，更協助球隊在這場前列大戰中全取3分，賽後九龍城踢多一場下以8分領先第3位的沙田，繼續力逼榜首中西區。

榜首中西區3:1挫公民 至於中西區同日憑曾健晃，大衞巴拉及安基斯各入一粒，以3比1擊敗有盧康華破蛋的公民，繼續與九龍城保持5分差距。同日另一仗高力北區對佳聯元朗的聯賽，元朗足球隊賽前在社交平台透露，因天雨關係場地封場，賽事要改期再戰。

港甲第22周賽果 黃大仙 2:1 騰翱MG

中西區 3:1 公民

南華 3:0 葵青

凱景 0:1 永義地產

愉園 2:2 東區

駿英九龍城 4:0 沙田

高力北區 Vs 佳聯元朗（改期）

鄧文滔報道