港協HKACEP辦慶典推廣全城運動

港協暨奧委會轄下的香港運動員就業及教育計劃（HKACEP），昨日在香港迪士尼舉行「全城運動 運動傳承」慶典，旨在凝聚一眾為香港體壇付出的運動員，並向社區推廣奧林匹克精神，推動疫後全民運動，活動吸引超過400位運動員攜同好友，以及「奧林匹克之友」會員出席。

黃金寶陳晞文分享經歷 為切合主題，大會設有六角圖體能大挑戰、跆拳道及泰拳體驗班，並由HKACEP奧夢成真團隊的前港隊成員作指導。此外「亞洲車神」黃金寶，以及出戰東奧的滑浪風帆名將陳晞文，分享運動員轉型的心路歷程，超過40名「奧林匹克之友」會員及基督教信義會社會服務部的學員參與。兩人期望透過自身經歷啟發孩子、樹立好榜樣，使他們學會堅持，敢於追夢。

港協暨奧委會會長霍震霆於活動中表示：「HKACEP將於4月1日正式改名為『香港運動員就業及教育部』，為運動員轉型提供更全面的支援。未來亦會加強宣傳，令社會各界更廣泛認識HKACEP服務。」香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭宣布，樂園連續第二年贊助HKACEP轄下奧夢成真計劃，為過百名本地及少數族裔青年，提供適當培訓，傳授運動知識及奧林匹克價值。