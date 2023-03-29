10人欖球賽今日復辦

香港足球會國際10人欖球賽自2019年因疫情停辦，時隔3年後再次復辦，今日起一連兩日於跑馬地香港足球會上演，更首設女子組賽事。前英國隊代表Nick Easter表示：「10人欖球賽有不少具潛質的球員參加，所有隊員都會力爭佳績。」