女子賽首登場李念殷：主場觀眾是動力

今屆「香港七欖」增設女子組賽事，意味香港男女子隊將首次同場爭標。港隊隊長李念殷（Melody）坦言意義重大：「大家都很興奮，可以和男子隊一同亮相大球場，又可以對上世巡賽球隊，機會難得。」

香港首度舉辦女子世界系列賽分站，港隊持「外卡」參加，將與11支世界頂尖球隊競逐冠軍。大軍名單昨日出爐，包括高香慧、李念殷、歐陽倩怡、陳穎、陳楚琪、何維銨、藍嘉敏、謝詠翹、韋諾蒔，以及新人米奇拉巴達莎、林芷欣和奧亞娜。翼鋒莊嘉欣因去年底亞巡賽左肩脫臼，未及復出。「嘉欣缺陣的確有影響，但我們有3位新人，她們身形均不俗，兼具速度和靈活性，期待在球迷面前打出水準。」Melody說。

着重表現多於成績排名 港隊與「All Blacks」新西蘭、加拿大和英國同處A組，李念殷表示會做好自己：「我們把目標放在表現上，而非成績名次，不論對手強弱，最重要是做好自己。」相比起世界勁旅，港隊身形無疑輸蝕，Melody期望以速度取勝，又視主場觀眾支持為推動力：「主場有家人和朋友，加上HK Sevens氣氛特別不同，很期待出場，發揮最佳水準。」港女子隊自去年11月亞巡賽後，已有4個月未曾比賽，今次香港七欖將視作為4月南非的挑戰者系列賽，以及9月杭州亞運的最佳準備。