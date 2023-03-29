香港欖球隊公布決選名單 姚錦成望交最好表現

年度盛事香港國際七人欖球賽周五於香港大球場揭幕，香港男、女子隊昨日公布決選13人名單。男隊主力李卡度因傷避戰，姚錦成直言可惜，但同時喜見有其他華將獲得教練信任。今屆賽事港隊捲土重來，小組賽將挑戰法國、英國和烏拉圭，「阿成」期待最後一次在大球場比賽，能為球迷帶來最好的表現。

今屆香港男子七欖隊續由禾獲特、姚錦成以及韋兆新等經驗之將領軍，上屆首度入選的麥季聰和23歲「入球機器」丹馬克亦再度獲召。隊長禾獲特喜見有更多年輕球員湧出，相信連串世界大賽有助備戰亞運：「半年內連續兩個香港七欖，球員都相當興奮，期待挑戰世界級強隊，測試訓練成果。這些大賽對我們準備亞運很有幫助，年輕球員可藉此吸取更多經驗。」

喜見其他華將獲信任 上屆香港隊5戰告負，今屆港隊將與溫哥華站亞軍法國、英國和烏拉圭於B組爭出線，禾獲特表示3隊對手均不易應付，港隊會盡力爭勝：「去年我們上了寶貴一課，在比賽中每一個細節都很重要，因為一旦出現小小失誤，其他隊就會用行動懲罰我們。法國是上站亞軍，他們無疑是世界頂尖的球隊，烏拉圭排名是3隊之中最低，我們將挑戰他們，希望為球迷帶來勝利。」

傳接鋒李卡度（Cado）因傷避戰，禾獲特感到可惜：「Cado受傷對球隊是重大損失，他擁有球隊需要的大賽經驗。」華將姚錦成表示明白李卡度的失落，這段時間會給予他支持：「球員受傷是我最不想見到的事，特別他傷及神經，未知何時才能正式復出，這種無了期等待，更加令人煎熬，對他的心態是一大考驗，所以我們都不斷支持他。過去7、8年香港七欖，我都和Cado一同作戰，今年『MK』（麥季聰）和我合作，換個角度很高興港隊還有其他華將獲得教練信任，這是我今屆最開心見到的事。」

最後一舞別具意義 姚錦成確認今次是最後一次出戰「香港七欖」，他表示能在大球場和球迷「告別」很有意義：「相信所有港人都覺得在大球場打球是光榮的事，大球場對於運動員恍如一種象徵，可能因為在香港，只有大賽才會在大球場上演，在這裏就要交出高水準表現，我是這樣想的。」

男子七人欖球港隊決選名單 禾獲特（隊長）、拜恩塞巴、蔡紀駿、丹馬克、靴貝特、麥堅力、麥堅力韋斯、麥古洛、麥季聰、虎拿東尼、史戴爾斯、韋兆新、姚錦成

圖／文：許思彤、余樂詩