占士復出湖人連勝告終

湖人球星勒邦占士因右腳受傷缺陣13場後，昨日對公牛一戰復出，後備上陣攻入19分8籃板，但湖人仍主場以108比118不敵公牛，3連勝告終。

今次是38歲的勒邦占士繼2007年之後，NBA生涯第2次後備上陣，連續1080場正選上陣紀錄（史上第2長）中斷。湖人半場落後55比63，下半場亦未能收復失地，最終以108比118告負。公牛的拿芬轟入全場最高32分，成為贏波功臣。至於倒戈上陣的湖人舊將比華利亦表現活躍，交出10分5助攻，他全場多次嘲諷對手，其中一次在勒邦占士面前轉身拋投得分後比出「太小」手勢。賽後他受訪時表示，「就當我是一支湯匙，公牛把我當湯匙用，但湖人卻把我當叉子用。」