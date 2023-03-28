宇野昌磨帶傷衞冕日本掃3金

日本選手在今屆世界花樣滑冰錦標賽威到盡，繼坂本花織在女子單人滑「冧莊」及雙人滑首奪冠軍後，3屆冬奧獎牌得主宇野昌磨以難度極高的表現，成功衞冕男子單人滑金牌，讓日本隊以3金作結，成為賽事大贏家。

今屆男子單人滑的爭逐，隨着冬奧金牌兼三屆世界冠軍的加拿大名將陳巍缺席，及日本「冰王子」羽生結弦退役，25歲的宇野昌磨成為了爭標大熱，而他在短節目已高踞榜首，在自由滑賽事中成功完成五個四周跳，獲得全場最高的196.51分，最終以301.14分，在家鄉蟬聯錦標；而南韓的車俊煥則以創個人紀錄的296.03分獲得銀牌，銅牌則落在美國17歲新星馬連尼手中。

謙稱「與完美仍有距離」

宇野昌磨過去曾於2017及2018年獲得兩屆世錦賽銀牌，去年終於登上世界之巔，而今年在負傷的情況下衞冕，令他更為激動，他賽後躺在冰面上，全場近20,000名觀眾起立為他鼓掌慶祝，「我很高興在短節目及自由滑的比賽當中，發揮到比我預期好的表現，今天的表現與完美仍有點距離，但我已竭盡全力。」連同早前坂本花織在女子單人滑冧莊，加上三浦璃來／木原龍一首奪雙人滑金牌，日本代表隊在今屆賽事狂掃3金，贏到開巷。