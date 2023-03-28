港隊Ｕ22魚尾獅盃屈居亞軍

香港二十二歲以下代表隊周日在新加坡惹蘭勿剎體育場出戰「魚尾獅盃」決賽，與馬來西亞正面交鋒。最終港隊力戰之下雖然一度憑劉家喬追成較接近紀錄，但仍以1比2僅負馬來西亞，屈居亞軍。

由於較早時間開賽的季軍戰，因球場附近行雷而延遲開賽，今場決賽亦要順延45分鐘展開。港隊今場陣容作出幾個變動，梁祐維，周子謙及湯翹哲任3中堅，張廣然聯同劉家喬擔正爭取入球，趙聡悟聯同余在言負責組織攻勢，馬希偉及江展民先列後備。

司徒文俊：加把勁提升能力 馬來西亞開局即嘗試搶攻，在港隊門前製造混亂，但都被港隊成功化解，21分鐘，阿斯連單刀面對伍瑋謙橫傳，夏基美阿琛射入但被判越位在先，港隊大難不死，半場踢成0比0。

換邊後港隊換入江展民及宋絃毅，但未見起色，58分鐘，夏基美阿琛再次「食詐胡」，惟這位前鋒在74分鐘右路傳中，由艾克姆門前頂入，助馬來西亞先開紀錄。港隊失波後調入陳傲軒，但於79分鐘，沙夫雲遠射省中港隊球員改變方向彈入，馬來西亞領先至2比0。不過港隊未有放棄，80分鐘，劉家喬把握拉哈達斯利解圍「撻Q」射入空門，追成1比2。隨後港隊傾力反撲，但到補時階段，兩隊發生衝突，江展民更領紅，結果港隊未能追平，1比2僅負馬來西亞。

香港Ｕ22主教練司徒文俊認為球隊發揮未算理想，但對球員落後兩球後未有放棄表示欣賞。談到末段出現衝突，「司徒Sir」認為雙方當時非常緊張，加上球證部分判決「奇怪」，令大家容易激動。總結兩場賽事，「司徒Sir」指成績尚可接受，盼望球員見識到亞洲列強的水平後，會加把勁改善提升能力，又透露暫定5月至6月期間會安排操練，為亞運做好準備。

林卓臻新加坡直擊