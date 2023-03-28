余在言劉家喬補選做大港腳

香港足球代表隊主教練莊恩安達臣賽前記者會透露，將從港隊U22補選余在言（Jesse）及劉家喬（Kyle）進入今次大港腳名單，兩人在新加坡完成「魚尾獅盃」賽事之後，將直接向大港腳會合，備戰對馬來西亞的友賽。

安帥表示近期安永佳及艾里奧兩人先後退隊，因此決定急召余在言、劉家喬兩位港隊U22小將入隊，以應付今場友賽：「佢哋兩個嘅表現令我留下好嘅印象，過去兩場喺新加坡舉行嘅『魚尾獅盃』我都有睇，呢兩位年輕球員應該可以幫到我哋，Jesse之前有過大港腳經驗，Kyle作為正前鋒，係我哋稀缺嘅球員類型。」

不過，安帥表示他們剛戰罷「魚尾獅盃」，故體能狀態不算理想，未必會以正選姿態出戰：「但為咗以防萬一，有球員喺後備席幫手永遠係好事，尤其安永佳退隊之後，我哋需要有位正前鋒候命。」

Kyle首次獲召感興奮 Kyle則對首次列入大港腳名單表示高興，指已急不及待與香港最好的球員合作，希望可從中學習，他又謙虛承認自己仍有很多改進空間：「我喺一對一嘅爭奪經常處於劣勢，需要加強身體對抗同改善搶點，意識上都要改善現位接應時機。」