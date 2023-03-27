裘錦秋3戰全勝16強火併喇沙
「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」昨日在基督教香港信義會信義中學上演中學男子挑戰賽初賽，爭標熱門裘錦秋中學（葵涌）3戰全勝勇闖16強，將硬撼上屆殿軍喇沙書院。
裘錦秋中學（葵涌）昨日登場，小組頭兩輪面對中華基督教會全完中學以及何文田官立中學，憑快速節奏及外圍投射，分別大勝18比5及15比2。第3場鬥神召會康樂中學，裘錦秋遇上考驗，憑隊長姚卓曦包辦11分，以17比11取勝。
姚卓曦為上屆學界三人籃球馬拉松冠軍功臣，屬裘錦秋進攻核心。「第一場未太集中，之後慢慢找回節奏，第3場對手比較高大，幸而我們以速度和射術取勝。」今屆蘇黎世三人賽規模盛大，中學組有多達128隊，首次參賽的姚卓曦樂在其中：「我有看英華贏冠軍那年比賽，相信今年氣氛更好，加上信義中學現場有音樂和佈置，感覺很新鮮。」
蔡再懃領軍德信晉級
同日焦點賽事，由滿貫球星蔡再懃領軍的德信中學，先後擊敗基督教崇真中學、將軍澳官立中學以及新會商會陳白沙紀念中學，晉級16強將大戰上屆亞軍拔萃男書院。
■■圖、文：余樂詩
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