裘錦秋3戰全勝16強火併喇沙

裘錦秋中學（葵涌）昨日登場，小組頭兩輪面對中華基督教會全完中學以及何文田官立中學，憑快速節奏及外圍投射，分別大勝18比5及15比2。第3場鬥神召會康樂中學，裘錦秋遇上考驗，憑隊長姚卓曦包辦11分，以17比11取勝。

姚卓曦為上屆學界三人籃球馬拉松冠軍功臣，屬裘錦秋進攻核心。「第一場未太集中，之後慢慢找回節奏，第3場對手比較高大，幸而我們以速度和射術取勝。」今屆蘇黎世三人賽規模盛大，中學組有多達128隊，首次參賽的姚卓曦樂在其中：「我有看英華贏冠軍那年比賽，相信今年氣氛更好，加上信義中學現場有音樂和佈置，感覺很新鮮。」