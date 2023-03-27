沙場悍將加盟晉峰 列卡度誓當全能戰士

上半季成績未如理想的晉峰，在1月轉會窗羅致多名新球員，以加強實力。其中來自阿根廷的悍將列卡度（Ricky)，上季曾征戰「亞冠盃」分組賽，實力毋庸置疑，加上此子已在東南亞國家打滾多年，適應不成問題，相信可即時改善「粉紅軍團」的防守能力。■■圖、文：李浚湣

列卡度與舊球會FC聯合城在去年11月尾完約，他表示今次決定轉戰香港，主要是因為受到前FC聯合城足球總監、現任晉峰主教練艾斯達維（Joan）的邀請：「當時我跟緊另一支菲律賓球隊操練，已經接近同佢哋簽約，但Joan希望我加盟，話我好適合晉峰。我相信去新嘅地方，對我嘅足球發展係好事，所以唔係一個好難嘅決定。」

鍾情東南亞足球風格 現年35歲的Ricky續指自己此刻未感太大壓力，只希望盡力踢好，幫助晉峰取得更好成績及排名，並爭取更多上陣時間，向外界證明自己。

出道初期在秘魯、阿根廷球會效力的Ricky，2017年開始轉戰亞洲，並先後在新加坡、菲律賓聯賽打滾，他承認兩地的足球風格有一定分別：「南美洲嘅攔截同踢法更加硬淨，喺場上你冇乜時間拎住個波，再慢慢睇下一步點做，但我覺得最主要都係睇每隊教練嘅要求。第一次去新加坡嗰陣要時間適應，但依家已經冇乜問題，我好鍾意東南亞國家嘅足球。」

爭頂未驚過串演中堅都得 加盟晉峰後，Ricky較多時間出任防守中場，甚至需要客串中堅，他承認自己身高不足，但對應付高空球甚有信心，相信自己能夠勝任這個位置，同時他又希望在進攻上能夠幫助球隊：「我鍾意控球在腳，再交長傳畀有空位嘅隊友進攻，另外其實我生涯初期喺阿根廷踢開第二前鋒，嚟到亞洲之後先開始改踢中場，所以好享受入波感覺，希望可以做到『帶刀侍衞』嘅角色。」