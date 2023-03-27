香港首位球手稱霸亞巡賽 許龍一封王創歷史

「國際都會高爾夫球錦標賽」昨日煞科，許龍一保住領先優勢，勇奪冠軍，成為首位贏得亞巡賽冠軍的香港球手，並取得今季英國公開賽入場券，亦是自1959年後首位參加高球大滿貫的港人。

由於受近日惡劣天氣影響，賽會將賽事由4輪72洞，減至3輪54洞。首名晉級決賽的許龍一，雖在第3輪打出4次「柏忌」，但他於中後段成功捕捉3隻「小鳥」，得以維持領先優勢。之後許龍一展現穩定演出，終憑總成績198桿（-12），力壓新西蘭亨特利以及澳洲史密夫，成為首位贏得亞巡賽冠軍的香港球手，創下歷史。

兼獲英國公開賽入場券 許龍一今年踏上職業生涯，隨即勇奪冠軍兼獲英國公開賽入場券，有此成就令其感到難以置信，並向球迷致謝，表示賽後最想好好休息：「今朝5點半到依家都冇食過嘢，同埋對鞋已經濕哂，所以好想休息吓，好好同屋企人慶祝。」此外，「龍一」坦言受天雨影響，令他在第3輪面對極大困難，慶幸能跨過難關：「天氣係冇辦法控制嘅因素，相信賽會已經做咗最周全嘅安排，我唯一可以做嘅，就係努力交出好表現，好彩最後都克服到。」

「龍一」父親讚賞兒子心理質素穩定，成為致勝關鍵：「雖然佢今日頭幾個洞打得唔算理想，但都好冷靜，冇心急到，呢樣嘢係佢贏冠軍嘅關鍵。」談到兒子成為職業球手後隨即取得理想成績，他有信心兒子不會為此感受壓力：「我同佢講，呢個絕對唔會係最後一個冠軍，今次成績代表佢又衝破一個樽頸位，更加有動力應付未來嘅比賽。」■■圖、文：鄧文滔