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坂本花織冧莊世界賽史上第4人
‧兩屆奧運獎牌得主坂本花織（圖），上周五在琦玉舉行的世界花滑錦標賽，即使在女單自由滑項目稍有失誤，但憑主場的優勢成功衞冕冠軍，成為繼美籍日裔名將克麗絲蒂．山口、美國的關穎珊及俄羅斯麥維迪娃之後，史上第4位成功「冧莊」女將，這位22歲新紮花滑天后更喜極而泣，淚灑當場。
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