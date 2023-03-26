坂本花織冧莊世界賽史上第4人

‧兩屆奧運獎牌得主坂本花織（圖），上周五在琦玉舉行的世界花滑錦標賽，即使在女單自由滑項目稍有失誤，但憑主場的優勢成功衞冕冠軍，成為繼美籍日裔名將克麗絲蒂．山口、美國的關穎珊及俄羅斯麥維迪娃之後，史上第4位成功「冧莊」女將，這位22歲新紮花滑天后更喜極而泣，淚灑當場。