首披港隊戰衣江展民︰我哋唔係嚟玩

港隊U22於「魚尾獅盃」闖入決賽，其中江展民及柏拔兩位首次入選代表隊的球員，都獲得上陣機會，兩人都對能夠首次穿起港隊戰衣感開心，並表示已準備好在決賽挑戰強敵馬來西亞。

首戰以正選姿態為港隊披甲的江展民（Maddox），在右翼位置頻頻嘗試突破，連番衝擊新加坡後防。這位傑志年輕翼鋒，對能夠在代表隊地標戰幫助球隊取勝感開心：「贏波畀到我哋好大信心，港隊值得贏呢場波，因為每位球員為此都出盡全力，我哋嚟到呢到，係因為我哋係香港最出色嘅年輕球員。」嘗過贏波滋味的Maddox意猶未盡，坦言有信心球隊能再取佳績：「我哋唔係嚟呢度玩玩吓，係嚟呢度贏波，希望可以乘勝追擊。」

柏拔料決賽必有惡鬥 上場後備入替的柏拔，對順利上演代表隊處子戰相當興奮，並向教練及隊友致謝。這名效力東方的翼鋒預計決賽面對馬來西亞，將會是1場硬仗，但提到球隊目前士氣高昂，會努力應付今場賽事：「呢場決賽一定會好難踢，但我哋贏咗新加坡之後，士氣好好，即管睇吓到時會打成點。」