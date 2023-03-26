安永佳退隊 安帥未補選：暫冇更適合球員

香港足球代表隊下周二(28日)即將作客出戰對馬來西亞的國際友誼賽，不過在周六（25日）的操練前，主帥莊恩安達臣表示前鋒安永佳因傷退隊，並且不會作出補選。

要養傷4至6星期 港隊今早飛赴馬來西亞前，周六在賽馬會足球訓練中心（FTC）再進行一課操練，莊恩安達臣在操練前向前赴採訪的記者透露，安永佳已因傷退隊，並不會隨隊出征馬來西亞，該名前鋒最終僅獨自留在健身房進行簡單訓練，未有參與大隊練習。對此，安永佳表示十分難過：「我都好想去馬來西亞，但同主教練、物理治療師傾過，現階段我更應該休息同恢復，預計要抖4至6星期。其實我喺跟港隊訓練早期已經整親左腳，但嗰陣我唔知咁嚴重。」

由於內地聯賽仍未開季，加上受傷患困擾，安永佳上場對新加坡擔正，表現卻乏善足陳，僅踢了65分鐘便被換出，他承認自己明顯狀態未足：「我唔想揾藉口，但傷患的確影響我嘅活動能力同表現，不過我落到場已經盡晒力，盡量踢到幾耐就幾耐。」

港隊下場友賽將缺少安永佳，主教練莊恩安達臣承認對球隊攻力影響很大，他表示孫銘謙、潘沛軒及黃皓雋，將屬於頂替此子出任正前鋒的最佳人選，會視乎訓練表現再作決定。對於未有再補選新前鋒入隊，安帥則解釋道：「我諗唔到香港目前仲有邊個前鋒，比依家陣中嘅球員更加適合；安永佳係港隊暫時最佳前鋒之一，但足球係團隊運動，就算挪威之前喺歐國外有艾寧夏蘭特受傷退隊，都係照樣咁踢，我哋會努力揾解決方法。」■李浚湣報道