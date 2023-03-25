NCAA小巨人破助攻紀錄

杜蘭特都讚「傳奇級表現」 今季NCAA踏入「Sweet Sixteen（甜蜜16強）」，就讀堪薩斯州立大學的1米73後衞Markquis Nowell，雖然個子不高，但他帶領球隊火併密西根州立大學，豪取20分兼破紀錄的19次助攻，瘋狂表現連杜蘭特等NBA巨星都讚不絕口。

Markquis Nowell僅高1米73 身形輸蝕的Markquis Nowell打法全面，能剷善射之餘傳球能力亦一流，上場對肯塔基大學已交出27分及9次助攻，16強對密西根州立大學，更豪取20分、19個助攻及5次偷波，刷新NCAA單場助攻紀錄，帶領球隊以98比93勝出這場加時惡鬥，殺入8強。

效力NBA太陽的杜蘭特看過Markquis Nowell瘋狂演出後，忍不住在社交媒體讚美這位小將：「Markquis主宰比賽的表現，堪稱傳奇！」至於鷹隊1哥迪雷楊格則表示：「各位先生女士注意，Markquis Nowell！不要停下腳步！」前黃蜂「小巨人」、身高1米75的湯馬士也指自己是Markquis Nowell粉絲。

雖然Markquis Nowell身高僅得1米73，而且已年屆23歲，在NBA選秀會上不易受到青睞，但若然他延續上佳表現，甚至帶隊贏得總冠軍，將大幅提升打入NBA機會，成為聯盟新一代「小巨人」。