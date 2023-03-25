宇野昌磨短節目領導群雄

男子單人滑短節目周四晚上演，擁有3面奧運獎牌的日本名將宇野昌磨，在主場觀眾打氣下，以104.63分位列榜首，掌握4A跳躍的新星馬連尼，則以100.38緊隨其後，南韓代表車俊煥獲99.64分排第3，爭持相當激烈。「今天我的表現或者未算完美，但以目前的狀況，已是竭盡所能。」宇野昌磨賽後講到身體情況：「我不知道自己是否在逆境中更強大，我之前也試過帶傷訓練，對於自己受傷後能做到或做不到甚麼，還是很了解。」宇野昌磨由於右膝傷患，曾於賽前考慮退賽。