宇野昌磨短節目領導群雄
於日本琦玉舉行的花滑世錦賽，衞冕冠軍東道主選手宇野昌磨克服傷患，在男子單人滑短節目位列首位，不過17歲美國新星馬連尼來勢洶洶，試圖挑戰冠軍寶座。
男子單人滑短節目周四晚上演，擁有3面奧運獎牌的日本名將宇野昌磨，在主場觀眾打氣下，以104.63分位列榜首，掌握4A跳躍的新星馬連尼，則以100.38緊隨其後，南韓代表車俊煥獲99.64分排第3，爭持相當激烈。「今天我的表現或者未算完美，但以目前的狀況，已是竭盡所能。」宇野昌磨賽後講到身體情況：「我不知道自己是否在逆境中更強大，我之前也試過帶傷訓練，對於自己受傷後能做到或做不到甚麼，還是很了解。」宇野昌磨由於右膝傷患，曾於賽前考慮退賽。
日本首奪雙人滑世界冠軍
雙人滑方面，「日本孖寶」三浦璃來夥拍木原龍一，以222.16力壓衞冕的美國組合，為日本首奪世界冠軍。木原龍一賽後表示：「這是一個不可思議的賽季，沒想過我們可以取得如此成就。三浦璃來的傷病帶來很大挑戰，但我們反而更團結，更信任。」三浦則語帶激動：「今天我們完成了使命，很高興取得最後勝利。」
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