許龍一首名晉級國際都會高球決賽

主場球迷面前展現火熱狀態 昨日在粉嶺高爾夫球場上演的國際都會高爾夫球錦標賽，香港新星許龍一延續火熱狀態，累計兩輪打出低標準12桿的128桿，力壓群雄以首名晉級今日決賽。

22歲的許龍一轉為職業球手後，首次在主場揮桿，首輪以64桿（-6）僅次於菲律賓球手塔布埃納，排名第2，次輪他延續上佳狀態，前半段在3號和7號洞收穫「小鳥」，後半段更進一步抓下4隻「小鳥」，加上全程沒有失誤，累計兩輪打出低標準12桿的128桿，強勢闖入今明決賽。

「在整場賽事中，我全神貫注面對粉嶺複合球場的挑戰，並冷靜制訂擊球策略，就像活在一個不受幹擾的氣泡中。今日推桿也特別稱心，多次順利把球送到洞杯中。」許龍一總結表現。他又表示主場出賽增添信心：「我經常在粉嶺練球，對這個球場相當熟悉，知道果嶺的特性，應該把球打到哪裏，會讓我更有信心。同時在家比賽總是最好的，父母在，還有很多粉絲支持我。」

港將有驚喜3球手成功闖關 香港球手賽事表現突出，除許龍一獨領群雄，另3位港將均成功晉級，包括張雄熙、伍城鋒和吳所謂。張雄熙首輪表現雖未如理想，但次輪收復失地，開局已連抓兩隻「小鳥」，全日共拿下6隻「小鳥」、兩個「柏忌」，累計兩輪打出137桿（-3），並列24名晉級決賽。至於首輪領先的塔布埃納，開局第一洞已吞下「雙柏忌」，終以兩輪130桿（-10）跌到第2名。許思彤報道

張雄熙