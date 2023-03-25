鍾凱文朱康銘感激東方安排

北上石家莊功夫跟操獲益良多 近年在培育本地年輕球員方面投放不少資源的東方，正值國際賽期間，安排了Ｕ22門將鍾凱文，以及防守球員朱康銘，到中甲球隊石家莊功夫跟操一星期。

石家莊功夫的守門員教練，正是前中國國家隊門將安琦。能得到其指導，花名「馬灣」的鍾凱文表示感覺特別：「呢度嘅訓練比較着重企位，同我平時練開嘅有啲唔同，安琦好肯同我分享佢嘅經驗，可以喺唔同嘅教練身上學嘢，對我哋年輕球員嚟講好有幫助。」

與順德足協加強交流 對於會方今次的悉心安排，「馬灣」坦言非常驚喜：「好感謝球會同『黃Sir』（東方青訓總監黃鎮宇）一直對我嘅支持同鼓勵，我曾經因為受傷，諗過放棄足球，全靠『黃Sir』畀我機會，等我逐步實踐夢想，最終成為職業足球員。上咗一隊之後，我一直視『輝哥』（葉鴻輝）同『阿源』（廖富源）做學習對象，我會繼續努力，珍惜每一個機會。」

據東方球會facebook專頁顯示，鍾凱文和朱康銘是次北上跟操，全賴順德足協之協助。此外東方在今年暑假期間，將與順德足協合辦青少年交流賽事，以及一隊港超聯開季前的集訓。