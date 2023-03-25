駿英九龍城重返勝軌追趕中西區

港甲剛周日進行多場第21周激戰，其中排次席的駿英九龍城重返勝軌，主場以2比0擊敗高力北區，加上榜首中西區和波失分，雙方差距收窄至5分。

兩蛋輕取高力北區 駿英九龍城上場打和南華，是役坐鎮主場九龍仔公園足球場迎戰高力北區。開賽僅1分鐘，北區前鋒方俊業禁區頂起腳，九龍城門將鍾偉豪輕易沒收。38分鐘九龍城打破僵局，談樂軒開出角球，對方後衞解圍不遠，陳偉謙順勢斬入禁區，伏兵尾柱的Rai Aryan輕鬆頂入，為球隊領先1比0。兩分鐘後九龍城再下一城，許嘉樂右路橫傳，Rai Aryan近門快腳射入，梅開二度兼帶領九龍城半場領先兩球。易邊後高力北區力圖反撲，85分鐘方俊業接應巴菲特傳送勁射，被門將鍾偉豪橫身撲出，最終九龍城維持贏2比0，全取3分後繼續向榜首中西區施壓。

至於賽前4連勝的中西區，則於賽馬會香港足球總會訓練中心作客鬥永義地產，開賽初段中西區即有主力球員沈耀揚傷出，由U22球員張哲恒入替，不過他們之後仍控制大局，許宏鋒左路傳中，安基斯撞射高出，半場互交白卷。

下半場中西區不斷尋找機會，但安基斯及張哲恒先後失機，大衞巴拉及許宏鋒尾段的埋門，亦被對手門將救出，最終中西區只能悶和永義地產0比0，連勝走勢告終。李浚湣報道