小勝新加坡 港隊U22闖決賽

趙聡悟一箭定江山 香港U22足球代表隊昨晚（24日）出戰「魚尾獅盃」首場賽事，在惹蘭勿剎體育場與東道主新加坡正面交鋒。最終港隊將士用命下，憑趙聡悟上半場一箭定江山，以1球擊敗新加坡，晉級周日決賽，將與馬來西亞爭奪冠軍寶座。

港隊今場派出伍瑋謙把關，葉卓文及梁祐維鎮守中路，余在言聯同趙聡悟後上助攻，全力支援劉家喬，馬希偉和江展民爭取入球，陳傲軒及鄧筵霑就先列後備。新加坡方面，艾斯耶斯特把守大門，加拉加負責中場派牌，支援前線擔正的辛格。

8分鐘，劉君正送出長傳，馬希偉起腳被艾斯耶斯特撲出。7分鐘後，劉家喬搶走對方皮球後推入禁區射門，再次被艾斯耶斯特救出。27分鐘，馬希偉開出角球，葉卓文頭槌攻門僅僅斜出。32分鐘，沙菲斯右路傳中，拉沙起腳，被梁祐維封走。3分鐘後，拉沙接應直線後射門，伍瑋謙及時出迎封走皮球。40分鐘，余在言開出罰球，艾斯耶斯特與隊友誤會，馬希偉起腳中柱，趙聡悟門前補中，幫助港隊領先1球完半場。

周日與馬來西亞爭冠 新加坡換邊後嘗試反撲，但幾次傳中都被港隊解圍，59分鐘，史超活頭槌二傳，辛格攻門僅僅斜出，幾乎為球隊追平。62分鐘，港隊調入周子謙及湯翹哲加強防守，之後再換入柏拔和鄧筵霑提升中前場活力。新加坡到末段不斷嘗試高空轟炸，力圖追平，但港隊成功力保勝果，以1比0小勝新加坡完場，躋身周日的決賽，與馬來西亞爭奪冠軍寶座。林卓臻新加坡直擊