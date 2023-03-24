再過一關！李卓耀闖瑞士賽8強

超級300系列賽——瑞士公開賽3月21至26日於巴塞爾舉行，今站香港隊只得26歲球手李卓耀一人參加，德國賽男單冠軍伍家朗上周返回香港治理傷勢及準備婚事。世界排名19的李卓耀3月中於全英賽首圈不敵世界「一哥」丹麥好手安賽龍，休息一周後赴瑞士再度出擊，首圈直落以兩局21比18、21比11，擊敗排名低6位的印度球手Lakshya Sen晉級。

李卓耀昨日於16強迎來另一名印度球手Srikanth Kidambi，後者世界排名第20，兩人以往兩次交手，各取1勝。首局兩人已鬥得激烈，4度打成平手至10比10後，Srikanth Kidambi一直領先，李卓耀成功追至20比20，最終「刁時」下以22比20險勝。第2局李卓耀大部分時間領先，最多拉開達6分差距，最後他花了40分鐘，以21比17力挫對手，晉級8強。