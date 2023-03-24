許龍一大勇暫列第2

轉打全職首度主場揮桿 一連四日的「國際都會高爾夫球錦標賽」昨日在粉嶺高爾夫球場展開。首次以職業球手身份主場出賽的許龍一，首輪收穫1隻老鷹5隻小鳥，以低標準6桿的64桿完成18洞，暫列第2。

首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」陣容鼎盛，有132個世界頂尖球手，包括20個本地新星，角逐100萬美元總獎金。22歲的許龍一年初獲得亞巡賽全卡後，轉為職業球手，這是首次以「新身份」在主場揮桿。他從第11洞出發，一來已抓下兩隻小鳥，再於第13洞獵鷹，即使第1洞吞下柏忌，仍交出64桿（-6）的總成績，僅次於菲律賓球手Miguel Tabuena（63桿），暫列第2。

感激球迷全程打氣 「我是早上出發的，當時風勢較小，有利搶分，整天都很順利。」許龍一總結。相隔三年回歸主場，他全程均有球迷尾隨打氣：「很感恩有這麼多人支持，特別是父母、教練和一起成長的夥伴，也謝謝支持其他香港球手的觀眾。」

許龍一是日前最晚離開練習場的球手，他笑說：「我不是想成為最努力的人，只是追求完美，總覺得有地方要改善。」展望次日賽事，他表示處於積分榜前二，需要面對不同壓力，會做好心理準備。

另一獲得亞巡賽資格的香港球手張雄熙，則抓下兩隻小鳥，吞下3個柏忌，以高標準1桿的71桿，並列63名。圖、文：許思彤

2010年香港高爾夫球公開賽冠軍保達暫列18名。 張雄熙