港隊U22今亮相火併新加坡

港隊中場余在言

出戰「魚尾獅盃」的香港二十二歲以下代表隊，今晚首戰作客惹蘭勿剎體育場，火併東道主新加坡。為備戰9月U23「亞洲盃」外圍賽，港隊U22今次召包括余在言（Jesse）等具大港腳經驗球員，旨在寓賽於操，力爭在賽事開得好局。（港台電視32周五晚8時30分直播）

司徒文俊︰新鋪仿真草適應需時 港隊今年9月將出戰U23「亞洲盃」外圍賽，主教練司徒文俊認為今次參與「魚尾獅盃」，屬球隊備戰U23「亞盃外」的起步階段。港隊U22大軍抵達新加坡之後，已進行幾課操練，「司徒Sir」指出由於當地天氣較香港炎熱，加上惹蘭勿剎體育場為仿真草場，球員適應仍需時間：「球場新舖咗嘅草皮，球員喺傳球力度有需要調整。」他續指新加坡翼鋒速度頗快，有需要港隊加以提防。

今次有份隨隊出戰的Jesse，屬陣中少數曾為大港腳上陣的球員，他表示有必要承擔起更大責任：「現時陣中有唔少年輕球員，我嘅經驗係比較豐富，所以覺得自己係有更大責任去帶領隊波；我哋全隊都好願意學習教練安排嘅踢法，大家好團結，已經準備好面對今次賽事。」

新加坡U22陣中大部分球員效力本土聯賽的幼獅足球會，兼任兩隊主教練的費利普（Philipe Aw），本月初才正式接過U22代表隊帥印，在賽前記者會上，他承認備戰時間不算充裕：「作為新加坡U22主帥，我需要將其他球會同幼獅足球會嘅球員夾埋一齊，呢個係需要時間，不幸嘅係我哋只練咗3日波，但我哋依然好期待同港隊嘅比賽，相信會係一場好有趣嘅對決。」