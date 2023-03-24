紅旗高掛球迷︰想入場支持

今次港隊對新加坡的友賽，足總「事先張揚」表示所有門票已全數賣出，昨日旺角場亦掛上代表「爆棚」的紅旗。球迷Julian表示早料到會全場爆滿，但坦言賣飛的速度較預期快，認為港隊成績理想帶動球迷入場：「港隊呢排成績幾好，入咗『亞洲盃』決賽周已經帶動好多球迷支持佢哋，加上疫情都過咗去，令大家都好想入場支持。」

另一名球迷Saki就十分期待外流兵以及艾華的表現：「我估港隊贏一兩球，始終我哋好耐冇約新加坡踢友賽，究竟實力差幾遠要踢過先知。」

新版球衣大受歡迎賣斷碼 早前足總公布港隊新球衣，昨日旺角場內售賣紀念品的攤位亦有發售，吸引大批球迷未開閘已到門外等候「掃貨」。據悉開賣約半小時，加大碼主場球衣已沽清。

其中陳先生與女友一同入場，他們共買下4件球衣及1條頸巾，他坦言今期設計有所不足，但預計這件會是最後一件寫有「香港」字樣的戰衣，笑言為了支持，只能「含淚課金」：「我都覺得個設計有啲普通，但為咗支持港隊，都冇乜所謂。」

至於排頭位的李先生大約4點已到場等候，並購買兩件波衫，他希望港隊在來年「亞洲盃」決賽周繼續奮戰，嘗試搶分而回。