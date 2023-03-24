港隊逼和新加坡

近6,000粉絲入場打氣 相隔大半年，香港男子足球代表隊昨晚再度主場出擊，於旺角大球場出戰對新加坡的國際足球友誼賽。先落後的港隊在旺角場高掛「紅旗」、5,910名球迷入場支持下，最終靠對方的烏龍球，以1比1逼和新加坡。

港隊今場強陣出擊，保羅把守最後一關，梁諾恆與艾里奧扼守中路，隊長黃洋、黃威及鞠盈智坐鎮中場，安永佳及孫銘謙負責攻堅。至於新加坡由隊長辛尼把關，諾亞在中場派牌，入球重任落在蘇海美、蘇帕路身上。

客隊陳漢偉擺烏龍 主場出擊的港隊，開局表現相當醒神，6分鐘安永佳射門省中人彈高，黃威門前一射高出。但20分鐘港隊卻率先落後，對方開出角球，陳漢偉近門射入，新加坡領先1比0。落後的港隊急起直追，22分鐘梁諾恆接應罰球，頭槌卻頂得太正。6分鐘後，孫銘謙再次頭槌攻門，同樣未能威脅對方門將辛尼。上半場尾段，港隊的努力終於有回報，鞠盈智傳中逼使後衞陳漢偉擺烏龍，半場兩隊踢成1比1。

易邊後港隊繼續搶攻，54分鐘羅梓駿斬入禁區，安永佳倒掛可惜高出。港隊隨後一口氣換入艾華、顏卓彬及陳肇鈞，當中前兩者更迎來地標戰。78分鐘黃威罰球直射被門將接實，1分鐘後陳肇鈞勁射又無功而遠。港隊之後再有茹子楠、「新丁」潘沛軒入替，84分鐘「潘沛」遠射但角度太正，最終港隊未能再爭取入球，主場以1比1逼和新加坡。圖、文︰林卓臻、李浚湣、鄧文滔