世界巡迴經典賽 60歲韋德篤贏卓林普

60歲的「白旋風」韋德在世界桌球巡迴賽經典賽，爆冷以4比2淘汰世界排名第5的卓林普，打入16強，並粉碎卓林普爭奪下周巡迴錦標賽席位的希望。

16強不敵中國龐俊旭 這位桌球壇經典手風甚順，開局已領先3比0，最終順利淘汰對手，韋德繼上月德國大師賽後再闖入排名賽16強，成為近31年來首位躋身排名賽16強的「60+」球手。「對我來說，這是一場很偉大的勝利。」這位6屆世錦賽亞軍表示：「如果你不是卓林普粉絲，也不會是桌球的支持者，過去5次我們碰頭，我都落敗，今次我打得比以往好。」

不過韋德在隨後的16強，以1比4不敵中國的龐俊旭，錯過了7年來首次躋身排名賽8強的機會：「坦白說是有點失望，我應該有機會取得2比0領先，但對手的表現很好，他是很勤力的球員。」

韋德本周贏了3仗，今季的表現也相當不俗，兩度躋身排名賽16強，他期待着4月3日開打的世錦賽外圍賽，希望可以自2006年後再次闖到正賽，踏足「聖殿」克魯斯堡劇院。「我仍感狀態不足，未來要再多練習幾天，希望可以再到克魯斯堡比賽。」