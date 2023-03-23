娜華蒂露娃戰勝「雙癌」

網壇傳奇「女金剛」娜華蒂露娃近日受訪時透露已戰勝癌魔，身上已經「無癌」，但就坦言曾恐懼「不能看到下一個聖誕節」。

曾恐懼「睇唔到下個聖誕」

這位坐擁18項大滿貫的網壇經典，2010年患上乳癌，去年再確診喉癌及乳癌復發。66歲的「女金剛」昨日出席電視節目時表示：「醫生告訴我已經『無癌』，我仍需要為右乳房進行一些輻射檢查，過去幾星期已沒有發現，我應該是痊愈，99％解決。」她坦言治療期間身心受到一定的折磨及苦痛：「我曾試過3天處於驚慌狀態，曾想過自己不能看到下一個聖誕節……腦海裏還有一大堆想完成的清單。」