娜華蒂露娃戰勝「雙癌」
感激宿敵艾華特鼓勵
網壇傳奇「女金剛」娜華蒂露娃近日受訪時透露已戰勝癌魔，身上已經「無癌」，但就坦言曾恐懼「不能看到下一個聖誕節」。
曾恐懼「睇唔到下個聖誕」
這位坐擁18項大滿貫的網壇經典，2010年患上乳癌，去年再確診喉癌及乳癌復發。66歲的「女金剛」昨日出席電視節目時表示：「醫生告訴我已經『無癌』，我仍需要為右乳房進行一些輻射檢查，過去幾星期已沒有發現，我應該是痊愈，99％解決。」她坦言治療期間身心受到一定的折磨及苦痛：「我曾試過3天處於驚慌狀態，曾想過自己不能看到下一個聖誕節……腦海裏還有一大堆想完成的清單。」
娜華蒂露娃同時感謝其好友兼宿敵艾華特，後者於2021年曾患上卵巢癌，在「女金剛」治療過程中互相支持及鼓勵。這兩位昔日女網壇宿敵，湊巧都是在美國紐約同一間醫院進行治療，「女金剛」對此表示：「我們沒有夾定，真是難以置信，同一個地方，同一班護士，艾華特就像一顆星，過去一年她給我很大鼓勵。」
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