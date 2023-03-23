3將珍惜入選機會盼演地標戰

謝家榮前年因紀律問題，遭禁止入選港隊一年，近月大踢爭氣波，終再獲「大港腳」徵召。「家榮」指此前長期處於失落，慶幸現已雨過天青：「每個球員都想代表自己地方踢波，不過我上年因紀律問題冇咗個機會，依家總算捱過咗。」「家榮」坦言試過失去，如今更珍惜機會，盼望往後能繼續入選：「當試過失去，就會更識得珍惜，同埋我18歲第一次入『大港腳』，去到23歲先再入選，唔希望下次又要等多5年。」

顏卓彬黃皓雋同感興奮

至於首次成為「大港腳」的傑志中場顏卓彬，就對主教練莊恩安達臣主張的逼搶踢法感到新鮮，並有信心適應戰術。「彬仔」相信穿上港隊戰衣在旺角場比賽的感覺截然不同，盼望能在球迷面前獻技：「我未試過着住代表隊件衫喺旺角場踢，希望有得落場，幫球隊贏波。」而另一張「新面孔」黃皓雋（Anson），同樣對入選感興奮，希望能如東方隊友孫銘謙般成為港隊「常客」：「我同『孫銘』差唔多大，佢仲早我好多入港隊，希望自己都可以穩定咁留喺港隊。」