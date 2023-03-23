港隊友賽新加坡全城力撐

港隊門神 葉鴻輝

紅旗高掛！旺角場「爆到瀉」 為備戰來年「亞洲盃」決賽周，香港足球代表隊今晚相隔大半年再度主場出擊，於旺角大球場與新加坡進行友賽。由於賽前門票經已售罄，旺角場將高掛「紅旗」，未能購票入場的球迷，可觀看電視直播，齊齊撐起港隊！（Now 630及633周四晚8時直播）

新加坡去年底曾參與東南亞足球錦標賽，港隊主教練莊恩安達臣指有留意該項比賽，直言對方實力不容小覷：「新加坡曾經贏過老撾、緬甸，同打和越南，雖然佢哋今次唔齊人，但唔易應付，預計戰況都會緊湊。」「亞洲盃」於來年上演，安帥表示會透過今仗觀察麾下球員：「現階段心目中有約40幾名球員挑選，如果球員想去卡塔爾，就要跑多步同積極啲，要展現決心出嚟。」

葉鴻輝：球迷支持就有信心 雙方對上一次交鋒已經是2017年8月，當時各一言和，葉鴻輝承認對新加坡近況了解不深，但強調球隊會貫徹踢高位壓迫踢法：「近年係對少咗新加坡，但都知佢哋嘅球員，同大部分東南亞國家風格好似，都係有速度同硬淨。其實今場兩邊實力差唔多，不過我哋主場出擊，絕對有信心贏。」「阿輝」又指港隊友賽都能「爆場」十分難得，感謝球迷的支持。

新加坡今次名單中除外流泰國聯賽的史超活，其餘球員皆來自本土聯賽，其中效力勁旅淡濱尼流浪的前鋒拉尼，聯賽開咧後攻入4球，港隊要嚴加防範。日籍主教練西谷隆之去年4月接過新加坡帥印，早前帶領球隊出戰東南錦，雖於分組賽止步，卻曾逼和強敵越南，惟當時多位主力包括哈利斯哈隆及外流泰國巴吞聯的艾雲芬迪，今次未有隨隊來港，實力或有所減弱。

港隊中場 黃威 港隊翼鋒 羅梓駿