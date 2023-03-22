田總頒獎禮陳銘泰程小雅膺男女子最佳

2020至2022年度男女子公開組各有7人及6人獲選為田總「傑出運動員」，其中「跳遠王子」陳銘泰和「競步天后」程小雅當選男女子最佳，而張紹衡和白凱文則分別奪得「男、女子青年最佳運動員」。程小雅對冧莊感開心：「疫情下自己排名一直跌，擔心過去不到奧運，慶幸最後都達標。」

程小雅指今年目標為世錦賽和亞運，以及取得明年巴黎奧運資格，將主攻在35公里項目達標：「我認為自己的耐力較好，精神意志較強，所以相對20公里，對這項目更有信心。」她同時恭喜錢文傑奪得「傑出運動員」：「他早上和我訓練，之後到超市工作，夜晚繼續練，希望有贊助商可以支持他。」另外田總主席關祺確認，原定11月19日舉行的香港渣打馬拉松，將延至明年舉辦。