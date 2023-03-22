場地越野車年終賽11月中環開騷

繼2019香港電動方程式賽車（Formula E）後，香港將於今年11月11至12日主辦「2023 FIA世界場地越野車錦標賽」壓軸一站賽事，讓車迷有機會於香港繁華都市見證世界冠軍誕生。今站賽事迎來兩個里程碑，將是首度於亞洲及市中心上演，大會昨日舉行啟動儀式。

賽季終站見證王者誕生 今季賽事於6月展開，賽季共有8站賽事，香港獲得最後一站主辦權，將於11月11至12日，一連兩日假中環進行賽季年終賽，屆時車迷有望見證世界冠軍誕生。Teamwork Creative Events Limited及World RX（HK）Management Limited行政總裁王思禮透露，香港獲得3年賽事主辦權，賽事預算8千萬，目前正申請「M」品牌，冀獲得更多政府資助。

香港站賽事將於中環海濱活動空間舉行。此賽道屬短距離，長約1公里，路面為一半泥地，一半柏油碎石路。王思禮表示：「賽道將途經龍和路等地段，屆時將設更多企位。另外由於香港站屬賽季終站，直接影響冠軍誰屬，故香港車手不會持外卡參加，但會另外安排支援賽事，讓更多車手參與其中。」

圖／文：余樂詩