國際都會高球賽周四揭幕 星級戰將暢遊維港鬆一鬆

由香港哥爾夫球會呈獻的「國際都會高爾夫球錦標賽」，本周四起一連4日在粉嶺球場舉行，由世界各地132位高球好手爭逐冠軍殊榮。當中5位國際和本地星級名將，昨日坐上天星小輪暢遊維多利亞港，感受東方之珠迷人魅力。

斯滕森期待與新星較量 曾於2010年香港高球公開賽奪冠的保達，和2016年英國公開賽冠軍斯滕森是今次爭標熱門，賽事還雲集多位亞洲好手，包括首位打入美巡賽的泰國球手阿費巴拉特，另外兩位前香港高球公開賽冠軍奧爾斯比與亨特亦崔護重來，此外剛轉職業的本地球手許龍一和張雄熙，亦期望在「主場」爭取佳績。

現年46歲的斯滕森首次體會亞洲高球賽事，希望藉此行了解亞洲高球的發展：「我們看到亞洲高球界的發展和進步，亞洲球員的名字在世界各地賽事中恍如『雨後春筍』。」至於保達一直是粉嶺球場的傳奇人物，他在2010年以創紀錄的低標準22桿成為香港賽盟主，他表示：「能夠再來港參賽，我十分興奮。我期待着和新的天才球手同場競技。」賽事獎金高達100萬美元，還獲得The R&A認證，提供今年英國公開賽參賽資格。

香港哥爾夫球會會長郭永亮在致詞時表示：「闊別3年後，國際高爾夫賽事終於回歸香港，今屆參賽球手陣容強勁，相信會帶來激戰；而今屆首辦的『粉嶺同樂谷』，同樣為大家帶來一系列娛樂性豐富的節目，歡迎大家進場親身體驗。」