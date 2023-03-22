港隊操練外流兵友賽各有目標

備戰新加坡及馬來西亞友賽的香港足球代表隊，昨日續於將軍澳足球訓練中心進行訓練。今次港隊徵召效力梅州客家的茹子楠及南通支雲的李毅凱，兩人皆對有機會為港隊出戰感期待，其中「茹子」就指友賽對磨合港隊陣容非常重要，至於「阿凱」則想享受重返港隊的時光。

茹子楠：趁機培養默契

港隊23人決選大軍，昨日在主教練莊恩安達臣帶領下進行操練。其中去年有份幫助港隊打入「亞洲盃」決賽周的「茹子」，繼去年「東亞盃」之後再獲徵召，他認為兩場友賽是讓球員培養默契的好機會：「我哋目標都放喺『亞洲盃』決賽周，希望喺呢兩場友賽，做到安帥嘅戰術安排。」過去一季在中超頻獲上陣機會的「茹子」，預計來季挑戰更大：「球會加咗唔少人，每個位置競爭都好大，所以都要努力，攞多啲上陣機會，希望可以幫到港隊。」