口罩令取消後訪愛德小學 深水埗同區「圈粉」推動足運

「中銀香港足動校園體驗計劃」轉眼間來到第5站，相隔十年再次重返頂級聯賽的地區球隊深水埗，於3月初來到位於石硤尾的聖方濟愛德小學。今次為口罩令全面取消後首個校訪活動，一眾學生在「除罩」後顯得更加投入，相信定必度過了一個愉快下午。

今季重返超聯的深水埗，季初成績未如理想，但之後由郭嘉諾接手，加上經過一輪增兵後，表現明顯愈見進步，這支地區球隊今次校訪，來到身處同區的聖方濟愛德小學，並派出足球總監高俊基、運動心理學家鄧皓禮（Alex）、門將王子聰、西班牙籍中堅捷西斯（Jesus），以及兩名韓國籍球員沈云燮（Sim)、權宰憼參與。

「無罩」學生玩得更投入 活動開始前，6名深水埗職球員在主持人張子君指示下，分別進行簡單自我介紹，然後很快便正式開始訓練。約30名學生分成兩組，其中小三至小六足球隊成員，由「王子」及Sim帶領，而其餘低年級學生則跟隨Jesus、Alex及權宰憼。雙方先各自進行熱身，之後穿着一身足球校隊球衣的「精英班」，便練習傳球及射門，「普通班」則大玩「捉尾巴」、「射雪糕筒」等小遊戲，享受足球的樂趣。

最後當然少不了鬥波環節，4名深水埗球員落場與所有同學比拼，雙方身形上縱使差距很大，但同學們仍然未有放棄，尾段更成功爭取入球，牽起了全埸高潮，最終兩隊踢成1比1平手。活動尾聲同學們更從深水埗職球員手上，接過文件夾、貼紙、足總迷你皮球等禮物，絕對是滿載而歸。

高俊基︰足球有助全面發展 眼見一班小學生今次玩得相當投入，高俊基直言足球能令發展更加全面，鼓勵家長讓小朋友盡早接觸這項運動：「足球有好多跑、跳動作有助成長，另外又係一項團隊運動，見到今日我哋都有幾名外援喺到，可以學識溝通同多啲外語。」「高基」續指之後將積極與其他學校聯繫，積極「圈粉」務求讓更多區內學生成為深水埗球迷，從而推動本地足運發展。

至於有份親自落場教導的王子聰，則指自己最喜歡與小朋友的鬥波環節，他希望他們可以繼續在足球路上發展：「見到所有人好投入，一班職球員都好開心。香港其實有好多充滿潛質嘅小朋友，希望透過喺學校培育出對足球嘅興趣，令佢哋遲啲可以投身職業足球。」

圖／文：李浚湣