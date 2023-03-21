逆轉太陽雷霆升西岸第8

今季屢有佳作的雷霆後衞亞歷山大昨日對太陽一戰再次大爆發，全場轟入40分，其中10分更在最後5分鐘所得，助雷霆以124比120反勝太陽，升上西岸第8。

數據方面，亞歷山大今季第6次單場錄得40分，生涯第22次至少得35分，在雷霆史上僅次於杜蘭特和韋斯布克。太陽的布克攻入全場最高46分，不過球隊錄得31次犯規，讓對手有不少追分機會。為季後賽資格衝刺的雷霆近9仗取得7勝，現與第7的勇士和第6的獨行俠僅有0.5場、1場差距。雷霆迎來連續4場客戰，大戰快艇、湖人及拓荒者。

占士復操有望季末復出 湖人球星勒邦占士2月28日起因右足受傷缺陣至今，主教練Darvin Ham周日指占士近期復操，並每日進行3課「高強度」訓練，現時康復進度理想，有望季末可以復出。至於早前因為在直播自己取出手槍，而被聯盟罰禁賽8場的灰熊球星莫蘭，禁賽期雖已結束，但灰熊主帥Taylor Jenkins表示，莫蘭下場對獨行俠不會急於復出，球隊之後會再作決定。