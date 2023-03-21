23歲李詩灃膺全英賽新王

全英羽毛球公開賽誕生新王，中國新星李詩灃在壓軸的男單決賽，與前輩石宇奇合演內訌戰，結果首次躋身這項大賽決賽的李詩灃以26比24及21比5「爆冷」奪魁，成為賽事首位「00後」盟主；然而，賽後有網民認為石宇奇於次局頻打出界，似有讓賽之嫌。

來自江西的李詩灃於2000年1月出世，現年23歲，青年賽時期曾贏過2018年布宜諾斯艾利斯青奧單打金牌，至於本賽前於巡迴賽的最佳成績，就是2019年於超級100賽加拿大站奪冠。來到今年的超級1000賽全英賽，李詩灃在世界頂尖球手列陣下，先後淘汰伍家朗及安頓臣等好手，決賽擊敗世界排名第2的石宇奇，捧走地位僅次於世界賽及奧運的全英賽錦標，奠定了新一代球壇王者的地位。

石宇奇次局被指「放水」 賽後李詩灃坦言以偶像林丹為奮鬥目標，謙稱勝在「決賽心態比較輕鬆」。而對於打畢首局後，石宇奇在次局多次「自殺式」打出界，結果李詩灃僅用了17分鐘便拿下這局奠勝。有網民指出中國隊有潛規則，凡隊友對壘基本上以首局輸贏定最終勝負，以免花太多體力在餘下比賽中，然而亦有球迷指雙方球手努力作賽，李詩灃是實力的表現，不同意某些網民的論點。