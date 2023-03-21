紅牛再包Ｑ阿倫素季軍失而復得

一級方程式賽車（F1）沙特站，紅牛車隊繼續包辦冠亞軍，第3名的雅士頓馬田車手阿倫素賽後一度被罰違規10秒，跌至第4名，惟這位西班牙老將最終上訴成功，季軍失而復得，生涯第100次踏上頒獎台。

力爭3連霸的麥斯韋斯塔本於排位賽戰車故障，只能排第15起步，隊友佩雷斯則頭位出戰。雖然起步佩雷斯即被第2位出發的阿倫素爬頭，但憑藉戰車優勢，第4圈已重返首位。至於韋斯塔本亦「逢車過車」，追上第2位，佩雷斯最終保住領先優勢率先衝線，贏得生涯第5個分站冠軍。阿倫素則一路力壓平治羅素，以第3名衝線。

生涯第100次企櫈仔 不過，阿倫素在頒獎台狂歡後收到「壞消息」，賽會指他執行判罰時違規，需要再罰10秒，變相季軍落在羅素身上。幸好雅士頓馬田其後上訴成功，阿倫素重返第3，連續兩站奪得季軍，更實現生涯第100次踏上頒獎台的里程碑。

41歲的阿倫素對於國際汽車聯會（FIA）感不滿：「這是一場鬧劇，你明明有35圈時間判罰，但要到頒獎之後才判，做法很有問題。」■余樂詩報道